Team Cycling Ringsted er som klub 26 år gammel og holder til i Benløse, Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Sommercykling er populært: Sjovt, at komme ud med vennerne og køre hurtigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sommercykling er populært: Sjovt, at komme ud med vennerne og køre hurtigt

Ringsted - 01. juli 2021 kl. 20:59 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Jeg er oppe på 307 kilometer på tre dage.

Ja, hvis sommercyklisterne i Team Cycling Ringsted kunne have kørt uafbrudt fra mandag til fredag, ville de nok være endt med at gøre Tour de France følge.

Hurtighed og kilometer i benene er i hvert fald noget børnene fra cykelklubbens sommerferiehold har demonstreret hen over de sidste dages cykling på landevejene i og rundt omkring Ringsted.

Torsdag formiddag er nogle i forvejen medlemmer af klubben, mens andre er helt nye. Ingen er faldet fra, siden de begyndte mandag.

- Det har været rigtigt hyggeligt, synes jeg. Det er sjovt at komme ud med vennerne og køre hurtigt, siger en novice, mens en anden ny cykelmyg indrømmer, at der også er andre ting, der har trukket ham til pedalerne.

- Det bedste har nok været de is og pølser, vi har fået efterfølgende.

Henning Hartvig er formand for Team Cycling Ringsted. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Team Cycling Ringsted ligger for enden af én af Benløses utallige villaveje. I en rød pavillonbygning på Eilekiersvej residerer den 26 år gamle cykelklub, der hvert år trækker børn og unge i lycra-tøj og cykelhjelm for at køre med og mod hinanden.

- Når vi kommer hjem, ved alle, hvem der har vundet byskiltet. Man skal give flødeboller, hvis man rammer byskiltet ud af byen, siger Henning Hartvig, bestyrelsesformand i Team Cycling Ringsted.

Sikkerhed frem for alt Han slår samtidig fast, at sikkerhed altid går forud for hurtighed.

- Vi gør alt for sikkerheden. Derfor stræber vi næsten altid efter ruter med så meget cykelsti som muligt, så vi kan køre dobbelt uden at holde tilbage for biler, siger han.

Det er ingen hemmelighed, at medlemstallet har været højere, end det er nu.

- For to år siden var vi 50 medlemmer, nu er vi 15-20 stykker, siger Henning Hartvig om klubbens status, der dog er blevet bedre siden det sidste - og næsten - skæbnesvangre bestyrelsesmøde.

- Der skete et skifte i bestyrelsen, hvor vi gudskelov lige nåede at finde seks medlemmer, inden det var et minut i tolv, siger formanden, der ikke giver op i modvind.

- Jeg elsker at være social, og jeg er altid den sidste, der kører fra klubben, som han siger fra klublokalet, hvor én anden for sjov tilføjer:

- Det er nok, fordi du er den langsomste, Henning.

Forza Ringsted! Nu handler det om at kigge fremad. Og dagens hold af spirende cyklister hjælper bestemt på optimismen.

Holdet har rundet Farendløse, Kværkeby, Vigersted, Allindelille, Jystrup og Haraldsted Sø. Og i dag er ingen undtagelse.

- Vi skal ud at køre 30 kilometer, inden vi skal op og spise is. Vi kører to timer her til formiddag, og det samme antal timer til eftermiddag, siger Henning Hartvig, der har besøgt klubbens sponsorer som Sydbank, Lydolphs Is og Volkswagen som små pitstop på ruten.

Nye og nuværende medlemmer har cyklet meget i den seneste uge. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Ifølge Asger, der sammen med tre andre fra Team Cycling Ringsted er såkaldt licensrytter og derfor kvalificeret til at deltage i cykelløb, handler det lige så meget om gode sponsorater som om spurtevner.

- Jeg drømmer om at leve af det. Men det kræver også meget af en. Man skal både køre hurtigt, få sig et godt team og skaffe sponsorer, siger Asger og kigger rundt på sine holdkammerater.

- Mange ser cykelsport som en enkeltmandssport, men holdet betyder det hele. Mark Cavendish (britisk cykelrytter, red.) stod og græd for et halvt år siden, fordi han troede, at han havde tabt karrieren. I tirsdags vandt han en etape i touren.

Laver andet end cykling Det er cykelryttere som Mark Cavendish, men også Mads Pedersen fra Tølløse, der tidligere har trænet i Team Cycling Ringsted, som fastholder de unge og også trækker nye til.

Det hele handler dog ikke kun om cykling i klubben.

- Når vi ikke cykler, spiller vi rigtigt meget fodbold, men vi spiser også sammen en gang om måneden, når det ikke er corona, siger Henning Hartvig, mens en af de unge ryttere supplerer:

- Vi skal også til Italien til foråret, og næste sommer kører vi med Tour de France over Storebæltsbroen, siger hun.

Ja, hvis Team Cycling Ringsted ikke kan komme med i Tour de France lige foreløbig, må touren jo komme til dem næste år. Men som Henning Hartvig slutter:

- Det kræver, at man træner, træner og træner.