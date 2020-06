Ringsted Museum har byvandring i Ringsted den 17. juni.

Send til din ven. X Artiklen: Sommerbyvandring i Ringsted 17. juni Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerbyvandring i Ringsted 17. juni

Ringsted - 06. juni 2020 kl. 13:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mulighed for at blive klogere på Ringsted byhistorie, når der onsdag den 17. juni klokken 17.30 er sommerbyvandring i Ringsted med historiker Anette Månsson.

I slutningen af 1800-tallet boede under 1200 mennesker inden for bygrænsen. Hvem var de, og hvad var det for en by, de boede i?

Historiker Anette Månsson fra Ringsted Museum og Arkiv giver på en gåtur rundt i Ringsted en fortælling om byen.

Blandt andet kommer hun ind på, hvorfor byen ligger, hvor den gør, hvordan den har udviklet sig, og hvad der gør byen speciel i forhold til nabobyerne.

Byens historie er spundet op om pejlemærkerne Sct. Bendts Kirke og Ringsted Kloster, Acciseboden og Postgården og fra nyere tid om jernbanen, motorvejen og shopping-centrene.

Udviklingen er sket i ryk båret af ildebrande og politiske vinde. På turen fortælles der også om fattiggårde, bryghuse, torvehandel og en kvægdriver, der driver det vidt.

Museet følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og sørger for, at deltagerne kan være sammen - på afstand. Der bliver kun solgt det antal billetter, der er tilladt i forhold til forsamlingsforbuddet. Det er derfor nødvendigt at købe billet på forhånd.

Alle opfordres til at bruge håndsprit og guiden har håndsprit i tasken. Der bliver sørger for, at deltagerne holder afstand på minimum to meter til hinanden. Det kan godt lade sig gøre både at se og høre. I stedet for at stå i en stor rundkreds, står man i en pyramideform.

Deltagerne mødes ved Valdemar-statuen foran rådhuset på Torvet i Ringsted. Turen begynder klokken 17.30 og varer til klokken 19.

Byvandringen egner sig til voksne og større børn. Der tages entré. Tilmelding tre dage før på ringsted@vestmuseum.dk eller 59 43 23 53.