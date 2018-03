Artiklen: Som at tage et bad i danskvand

Som at tage et bad i danskvand

- Det skaber et stort fællesskab i koret at være med til så stor en opsætning. Efter koncerterne var det som at have taget bad i danskvand. Jeg var fyldt af en sprudlende glæde, siger Tove Bahn Sanger oven på weekendens to fremføringer af Carmina Burana. Den første blev sunget på Greve Gymnasium lørdag, den anden i Ringsted Kongrescenter søndag.