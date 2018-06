Allerede da Solstrålen blev taget i brug i efteråret, stod det klart, atg det var en dårlig ide at spare asfalten væk. Siden er der lagt noget grus på, som har hjulpet lidt udenfor. Til det indvendige ledes der nu med lynfart efter penge til forbedringer. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Solstrålens mangler er blevet en hastesag

Ringsted - 03. juni 2018 kl. 09:53 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældre, børn og personale i børnehuset Solstrålen skal nok ikke forvente, at alle penge kan findes til at udbedre rækken af problemer, der har vist sig, efter at børnehuset blev taget i brug i 2017.

Men alle kan forvente, at der arbejdes på at finde løsninger hurtigt.

Den næste deadline i sagens gang hedder allerede på mandag den 4. juni.

Der skal findes 1.350.000 kroner til at lave en ekstra liggehal til at sikre børnene en ordentlig og uforstyrret søvn. Der mangler både et koldt og et opvarmet depotrum til rengøringsmidler og opbevaring af forskellige hjælpemidler til Solstrålens handikappede børn.

Og det har forlængst vist sig en dårlig ide at spare asfalten på parkeringspladsen væk.

Forud for Børne- og Undervisningsudvalgets møde i tirsdags luftede udvalgsformand Klaus Hansen (V), at udvalget nok ikke vil følge administrationens indstilling om at lade alle Solstrålens mangler indgå i budgetforhandlingerne for 2019, men i stedet anmode administrationen om at finde finansieringsmuligheder i 2018.

Det er også, hvad udvalget besluttede, men på mødet besluttede de desuden at sætte turbo på.

- Vi har bedt om, at administrationen finder finansieringsmuligheder, så det kan nå at komme på som en supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde på mandag, oplyser Klaus Hansen.

På Økonomiudvalgets dagsorden fredag aften var der endnu ikke tilføjet en supplerende dagsordenstekst med mulige steder at finde i hvert fald nogle af de 1,35 millioner kroner, men mødet begynder også først mandag klokken 17.00.

Klaus Hansen regner derfor med, at administrationen når at få den supplerende sagsfremstilling på plads.