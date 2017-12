Se billedserie Foto: Hans-Henrik Lærke

Solstrålens månelandskab er endelig ved at blive til p-plads

Ringsted - 05. december 2017 kl. 15:55 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både daginstitutionen Solstrålens legeplads og parkeringsplads i Benløse ved Ringsted skulle have været færdig 1. oktober, men to måneder senere lader det stadig vente på sig.

- Gud ske lov er det tørvejr lige nu. Det betyder, at de kan komme videre med arbejdet, siger Bodil Jørgensen, der er daglig leder af Solstråren.

Siden daginstitutionen slog dørene op og flyttede børnene fra Sct. Bendts Børnehave og Børnehuset Toften ind i de nye lokaler 23. og 24. oktober, har hun kunnet se, at parkeringspladsens forfatning har været generende ved den daglige aflevering og afhentning.

Mens forældrenes tålmodighed er blevet sat på prøve af parkeringsforholdene, har børnene og personalet til gengæld oplevet, at den pædagogiske hverdag har været i spil på grund af generne ved en anden forsinkelse af nybyggeriet.

Afskærmet legeplads - Vi savner selvfølgelig en større en nær-legeplads. Vi har Toftens gamle legetårn at kikke ud på, men det er ikke muligt at komme dertil. Der er etableret små legeområder, hvor børnene har mulighed for at komme uden for og få noget luft, men den store del af legepladsen er skærmet af, og vi må ikke bruge den, siger Bodil Jørgensen.

I stedet bruger Solstrålen den nye legeplads, som ligger i Benløseparken. Men det skal en anden udfordring.

- Det skaber et behov for mere personale. Vi har ikke den samme frihed, fordi det låser noget personale, når de går på legepladsen, fortæller institutionens leder, som beretter at den nylig indviede børneinstitution derfor gør brug af ekstra vikarer både på almen- og specialområdet.

Til januar vil Solstrålen næsten have fyldt sin kapacitet ud.

Det gælder alle 34 pladser i børnehaven, 17 ud af 20 pladser i specialafdelingen og seks ud af de 10 pladser i vuggestuen. Men nem adgang til egen legeplads må de vente på.

- Vi har fået at vide, at de laver den til foråret, siger institutionslederen.

- Det har ikke været i orden, som det har været hidtil, erkender projektleder på Solstrålen, Ståle Ullestad, som fortsætter:

- Der skal grus på parkeringspladsen, men vejret har udskudt arbejdet. Vi skal helst have tre-fire dage uden nedbør. Hvis det er for vådt, bliver jorden blød, og når vi så tromler grusset, bliver det som sand på en strand, siger han.

Grundet en sparerunde har man valgt at lægge grus i stedet for asfalt foran børneinstitutionen, men det burde ikke give problemer ifølge projektlederen.

- Hvis det bliver lavet ordentlig og stampet godt, får grusset en fast overflade, så vandet kan løbe af, fortæller Ståle Ullestad.

Arbejdet kan udføres selv om temperaturen kommer under nul grader, men er til gengæld sårbart over for nedbør.

