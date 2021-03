Sol, sved og Safri Duo ved Bevægelseshuset

Den lange coronanedlukning har sat en stopper for det meste for de fleste. Ikke mindst for Tina Sterup, ejer af Bevægelseshuset i det centrale Ringsted. Hun har set sin livspassion skrænte som konsekvens af forsamlingsforbuddet. Derfor var glæden stor og pulsen høj, da et hold på otte fredag var samlet igen foran Bevægelseshuset til en god gedigen træning, efter forsamlingsforbuddet for udendørs idræt blev hævet fra 5 til 25 i mandags.