Sol og flot fremmøde gjorde Bedsted Vingård til Ringsteds Bordeaux

Klokken lidt over 10 var vinbonde Kim Møllebro Hansen allerede i gang med at vise den første flok gæster rundt på vinmarkerne, hvor hvide og røde druer glinsede i den varme sensommersol.

- Jeg har været meget spændt på fremmødet på grund af corona og statsministerens seneste stramning. Som det første er det gode vejr jo fremmende for alt muligt og så er vi jo udenfor, men vi begyndte klokken 10, og der har været over 20 mennesker indtil videre, sagde vinbonden efter første rundvisning og slog så fast:

- Vi er meget positivt overraskede over fremmødet og gør selvfølgelig alt for at overholde retningslinjerne.

Ingen spytten ud

Ingen af gæsterne spyttede ud, som man ellers gør for ikke at få for mange promiller under vesten.

Det var nok ikke corona, der gjorde udslaget, men ren og skær nydelse. De fleste så ud til at nyde den lokale vin, hvad enten den blev serveret som rød, hvid eller rosé.