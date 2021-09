Sognepræst glæder sig til at fejre æblets dag

Der bliver aktiviteter for hele familien, når aktivitetsudvalget under Jystrup og Valsølille menighedsråd på søndag 3. oktober inviterer til fejring af æblets dag i haven ved præstegården på Jystrup Bygade 14 klokken 11.30-14.30.

- Ciderlauget blev stiftet af tre familier, dengang vi alle havde små børn. Siden har vi hele tiden udviklet vores ciderproduktion og nu glæder vi os til at sprede vores glæde og kærlighed for æbler til fejringen af æblets dag, forklarer Lars Storm Kristensen, mens han viser rundt i æblehaven og forklarer om vigtigheden af at bruge særlige æbler, når der skal produceres god cider.

Brug de rigtige æbler

- Det nytter ikke noget at bruge de klassiske danske spiseæble-sorter, da det giver en sur cider. Derfor har vi plantet æblesorter, der er særligt egnet til cider, tilføjer han.

Der vil være rig lejlighed for at smage den lokale cider på dagen, der byder på æbleboder og aktiviteter i alle afskygninger.

Man kan for eksempel medbringe sine egne æbler fra haven og få dem mostet i et lille æblemosteri fra Østagergaard. Man kan købe brygudstyr til at lave sin egen cider, og finde en æbleven, så man kan prøve at pode sine egne træer med andres træer.

Har man brug for hjælp ti processen, kan man på dagen deltage i et podekursus ved gartner Solvejg Pedersen. Til dette kursus tages et deltagergebyr.

Der vil desuden være foredrag ved æbleekspert Maren Korsgaard og æbleløb med Jystrup løbeklub rundt om søen ved Valsømagle.

- Vi har også arrangeret en æblekagekonkurrence, som vi har store forventninger til og de kommende konfirmander arrangerer også æblesækkeløb, siger Lars Storm Kristensen.