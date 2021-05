Her er en oversigt, der viser placeringen, som Miljøstyrelsen har givet dispensation til efter skovloven. Illustration: Miljøstyrelsen

Søskovlandet har møde om hus i skoven

Ringsted - 16. maj 2021 kl. 16:28 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Landsbyklyngen Søskovlandet er nu nået så langt med det planlagte natur- og aktivitetshus i Vrangeskov nord for Ringsted, at man vil invitere interesserede borgere, foreninger med videre ud til det område, hvor huset efter planen skal ligge. Her vil man også kunne få mere information og de nyeste oplysninger om projektet.

- Det er en tilkendegivelse af, at der er skred i det, og at vi nu kan mødes - endelig. Det er både af respekt for dem, der har været med, og for alle dem, der har lyst til at stille nogle spørgsmål - at se mere og høre noget fra hestens egen mund. Og alle er velkomne, siger Ulrik Hjort Hansen, formand for Landsbyklyngen Søskovlandet.

Status på det omdiskuterede naturhus er, at Søskovlandet snarest skal overlevere projektet til politikerne i Ringsted Kommune, som skal tage sig af den videre behandling.

- Her er det vort håb, at vi viderebringer et projekt, som de fleste kan se sig ind i og tage ejerskab af. Både som borger, politiker og administration. Vi tror på et projekt, der favner bredt blandt borgerne i hele kommunen.

Hvid pil efter juletræ

Formanden har tidligere i DAGBLADET Ringsted udtrykt håb om, at der kunne tændes et juletræ ved aktivitetshuset i december 2022, men den drøm har han nu skudt en hvid pil efter.

- Vi kan tidligst gå i gang med at bygge om et år. Så dén med at tænde juletræet, tror jeg ikke på længere på. Arbejdsgangen i forvaltning og i det politiske system tager sin tid. Vi ved ikke, om overleveringen til politikerne kan nås inden sommerferien. Men vi (Søskovlandet, red.) mangler ikke noget. Vi er klar.

- Det er politikerne, der i sidste ende skal synes, det her er en skæppegod ide. Selv om de har sagt det flere gange, så skal de sætte det på endelige skinner, at forvaltningen overtager opgaverne og kommunen overtager projektet. Før det sker, kommer det ikke videre.

Delte meninger

Miljøstyrelsen gav den 25. februar 2021 dispensation efter skovloven til beliggenheden i skoven. Ikke alle var dog tilfreds med den afgørelse. Flere har før og efter afgørelsen rejst kritik af placeringen både i DAGBLADETs spalter og på sociale medier.

En række lokale foreninger har på den anden side udtrykt positiv opbakning til projektet, lige som en del borgere og foreninger har engageret sig i det.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling har udtrykt opbakning til projektet, men har samtidig udtrykt forsigtig bekymring for, hvor meget landskabet kan bære.

Tilsvarende er der støtte til planerne fra Naturstyrelsen, der ejer grunden, og byrådet, der formentlig skal stå for udgifterne til driften.

Møde ved Traktørstedet

Mødet i Vrangeskov vil finde sted tirsdag den 25. maj fra klokken 19.15 til cirka 20.15.

Man kan parkere ved Det Gamle Traktørsted, der har adressen Haraldstedvej 130. Herfra kan man spadsere nogle få meter hen til den planlagte placering ved skrænten i Vrangeskov.