Bedemand Niels Pedersen, Søgade Begravelse, åbner den 1. juli i Glumsø. Foto: Kim Larsen

Søgade Begravelse åbner ny filial

Ringsted - 14. juni 2020 kl. 18:18 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det grønne skilt med logoet »Søgade Begravelse« er sat og en holder med »Min sidste vilje« er nu sat op på ejendommen i Storegade 8 i Glumsø, hvor bedemand Niels Pedersn åbner den 1. juli.

Niels Pedersen åbnede sin første »Søgade Begravelse« i »Bananen« i Ringsted for fem år siden. Siden er det gået slag i slag med at åbne i Bjæverskov, Osted og nu i Glumsø.

- Det havde jeg ikke regnet med. Jeg synes alt er gået vores vej, siger Niels Pedersen.

- Nu stopper vi også.

Grunden til han har valgt at åbne i Glumsø er, at det hænger lidt sammen med de andre kontorer.

Niels Pedersen er glad for beliggenheden på Glumsøs hovedgade. Forretningen er synlig og så ligger den lige over for byens blomsterforretning.

- Jeg glæder mig til at lære området at kende, siger Niels Pedersen.

Han vil gerne være en del af fællesskabet i Glumsø. Han glæder sig over, at folk allerede har hilst og budt ham velkommen, da han var at sætte skilt op på butikken i sidste uge.

Søgade Begravelse vil gerne være synlige, og forsøger at være på kontoret mest muligt. Det er ikke usædvanligt, at folk kommer ind fra gaden og har spørgsmål til bedemanden. Dem vil man gerne imødekomme.

Det kan dog ikke lade sig gøre med faste åbningstider, for en bedemand er ofte af sted tre til fire timer om dagen. Derfor er det altid en god idé at ringe i forvejen, for at sikre sig, at der er nogen på kontoret.

- Vi kommer meget ud. 70 procent af alle begravelsessamtaler foregår i folks eget hjem. Det tager brodden af det stress, man mange gange har, fortæller Niels Pedersen.

Det kan også være praktisk, hvis slægtninge er samlet fra nær og fjern.

- Alt, hvad vi laver, skal være på familiens præmisser. De pårørende for lov at bestemme rigtig meget. Vi er meget fleksible i alt, hvad vi gør, forsikrer Niels Pedersen.

Der er fire bedemænd i Søgade Begravelse samt en bogholder.

Niels Pedersen opfordrer folk til at tage brochuren »Min sidste vilje«, det kan alle frit gøre. Det forpligter ikke.

- Den er omdrejningspunktet for enhver bedemand, oplyser Niels Pedersen