Pizzaerne skabte glæde blandt brugerne. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Socialt udsatte nød gratis pizza Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialt udsatte nød gratis pizza

Ringsted - 19. november 2020 kl. 18:33 Kontakt redaktionen

Socialt udsatte hos Kirkens Korshærs Varmestue i Ringsted holder coronaen på afstand og nyder gratis pizza.

Forleden blev der uddelt gratis pizza og serveret vafler med jordbær til dessert hos Kirkens Korshærs Varmestue på Bøllingsvej i Ringsted. Samtidig blev der sunget sange og gjort lidt ekstra ud af frokosten.

Det skærpede forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer gælder ikke for sociale tilbud som herberger, kvindekrisecentre, botilbud og væresteder. Men det betyder ifølge daglig leder Mikkel Benzner, at der er ekstra skrappe krav til ophold i varmestuen.

- Sådan en dag, hvor der er gratis pizza, der er der næsten fuldt hus, det vil sige cirka 50-55 brugere plus vores personale. Det betyder blandt andet, at der kun sidder to personer ved vores firemands borde, når de indtager maden, fortæller Mikkel Benzner i en pressemeddelelse.

Hver gang en take away kunde klikker på Give Away-knappen på den landsdækkende take away-portal Hungry, så kommer det udsatte på landets væresteder og varmestuer til gavn.

Det er helt almindelige danskere, der hver dag donerer penge via Give Away konceptet. De kan vælge at klikke 5, 10 eller 20 kroner ind til de udsatte og hjemløse, når de bestiller take away online.

Det betyder, at Hungry i samarbejde med deres lokale restauranter og hjemløse-organisationerne arrangerer mad til hjemløse. I Ringsted blev pizzaerne leveret af Papsi pizzeria i Sct. Hansgade.

- Corona pandemien har været særligt hård for vores brugere. Vi skal beskytte udsatte mennesker mod både smitte og isolation. Det varmer utrolig meget hos brugerne, når de ved andre mennesker tænker på dem og donerer for eksempel pizzaer, siger Mikkel Benzner.

For at holde coronaen på afstand har Kirkens Korshærs varmestue i Ringsted lavet en aftale med socialpsykiatrien og dens udkørende enhed, der har testet både personale og brugere. Løbende bliver der fortsat udført gratis tests hos Falck for både personale og brugere. Ingen er foreløbig blevet testet positive.