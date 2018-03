Danish Crown og produktionsdirektør Per Laursen vil hjælpe de ansatte videre, når deres veje skilles til sommer. Foto: Danish Crown

Socialplan skal hjælpe de fyrede videre

Ringsted - 10. marts 2018 kl. 14:01 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun et lille år siden, at Danish Crown oprettede et nathold i Ringsted i forventning om stigende travlhed.

Men travlheden er udeblevet, og til sommer står 140 medarbejdere uden jo.

Produktionsdirektør i Danish Crown Pork, Per Laursen beklager, at slagteriet i Ringsted nu for tredje gang på få år oplever, at kapaciteten bliver skruet ned relativ kort tid efter, at den var blevet sat op.

- Vi vil gøre vores til at hjælpe de fyrede videre i samarbejde med Fødevarebundet NNF og det lokale jobcenter. Vi sætter vores socialplan i gang, hvor hver enkelt medarbejder inviteres til samtale for at afklare hans og hendes muligheder, ligesom vi opretter en jobbank for medarbejderne. Blandt andet vil der være muligheder for kurser og uddannelse betalt af Danish Crown, fortæller han.

- Desuden bliver halvdelen af de ansatte tilbudt ansættelse som ferieafløsere fra juli til september. Det giver dem i hvert fald tre måneders ansættelse, og tid til at komme frem til en afklaring om deres fremtid, siger Per Laursen.

De 140 medarbejdere på natholdet var ansat til at stå for en ugentlige slagtning af 11.500 grise om natten. I stedet opgives natholdet med virkning fra den 1. juni.

