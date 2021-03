Her er de 15 socialdemokratiske kandidater til kommunalvalget 16. november. Øverst fra venstre er det: Per Flor, Mette Lundgaard Hansen, Sadik Topcu, Flemming Skærbæk og Steffan Rasmussen. I midten fra venstre: Jonas Helgesen, Svend-Erik Jakobsen, Sine Reffstrup, Kristian Dose og Mette Ahm-Petersen. Nederst fra venstre: Jens Michael Hansen, Lisbeth Andersen, Ole Hylleborg, Benny Christensen og Valentin Andersen. Foto: Rosen

Socialdemokratiet har kandidatholdet klar til kommunalvalget i november

Ringsted - 07. marts 2021 kl. 09:05 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Allerede sidste år besluttede Socialdemokratiets lokalafdeling i Ringsted at udnævne Per Flor til spidskandidat ved kommunalvalget 16. november i år.

Nu skal de næste pladser på listen besættes. 14 kandidater kæmper om at komme så højt op på listen som muligt.

- For første gang holder vi en elektronisk urafstemning i perioden fra 8.-22. marts, fortæller valgformand Henrik Carlsen.

Partiforeningen har taget højde for, at det ikke er alle medlemmer, som har mulighed for at stemme elektronisk.

Derfor vil der være fire dage, hvor man har mulighed for at møde op og stemme i partiforeningens lokale hos 3F på Vibevej 10.

Desuden tilbyder valgudvalget at køre ud til medlemmernes bopæl, hvis det er nødvendigt.

Man skal sætte fem navne på sin stemmeseddel, for at den tæller med i den endelige optælling.

Kendte og nye kræfter

De 14 kandidater spænder bredt. Alle de fem nuværende byrådsmedlemmer genopstiller. Det samme gør tidligere byrådsmedlem og nuværende lokalformand Svend-Erik Jakobsen.

Kandidaterne præsenterer sig selv i det seneste nummer af medlemsbladet Rosen.

Her kan man læse, at den yngste kandidat er 29-årige Steffan Rasmussen, mens 76-årige Ole Hylleborg er alderspræsident i kandidatfeltet, der med borgmesterkandidat Per Flor tæller fire kvinder og 11 mænd.

- Det har ikke været en let proces at opstille kandidater til kommunalvalget denne gang på grund af Covid-19 restriktionerne, men jeg synes, vi stiller med et stærkt hold, siger Henrik Carlsen.

Socialdemokratiet har valgt sideordnet opstilling, så det er antallet af de personlige stemmer på valgdagen, der afgør, hvem som får en plads i den socialdemokratiske gruppe i byrådet.