John Fobian-Madsen og Per Flor (t.h.) stiller henholdsvis op for Socialdemokratiet i Regionsrådet i Region Sjælland og Byrådet i Ringsted. Sammen vil de slå et slag for Ringsted Sygehus som nyt nærhospital. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Socialdemokrater vil genrejse stort sygehus for at skabe mere nærhed

Ringsted - 19. oktober 2021 kl. 12:51 Kontakt redaktionen

- Den nære sundhed er blevet forsømt

Sådan lød det, da Mette Frederiksen (S) åbnede folketinget i begyndelsen af oktober, og »forsømt« er da også et ord, der giver genlyd hos statsministerens partifæller i Ringsted, hvor sygehuset står tilbage som et spøgelseshus uden mange tilbageværende sundhedstilbud.

- Alle ved, at der er ikke så meget andet end blodprøvetagning tilbage i sygehuset, og det er simpelthen for galt, at borgerne fra Ringsted skal køre langt, hvis de skal andet, siger John Fobian-Madsen, spidskandidat for Socialdemokratiet til regionsrådsvalget den 16. november.

Per Flor, byrådsmedlem og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Ringsted, slår fast, at de ikke ønsker et nyt sygehus i Ringsted, men et centralt nærhospital med flere sundhedstilbud: Det kunne eksempelvis være blodprøvetagning, midlertidige sengeafsnit og dialyseafsnit.

- Man bruger alt for meget tid på at sidde i biler og busser til Roskilde, Køge eller Slagelse. Jo nærmere vi kan få tilbuddene på borgerne desto bedre, siger Per Flor og tilføjer:

- Vi skal have Ringsted Sygehus tilbage på banen igen. Spørgsmålet er så bare, hvem der får regningen i sidste ende.

En kæmpe gråzone For nylig kunne et lækket notat fra Sundhedsstyrelsen afsløre, at der skal oprettes 10-20 nærhospitaler, som skal drives i samarbejde mellem region og kommune. I oplægget definerer styrelsen nærhospitaler som »en institution, der både leverer ambulante sygehusfunktioner under lægeligt ansvar og tværkommunale sundhedsindsatser«. Altså ikke deciderede hospitaler, hvor man kan blive indlagt.

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening blev i juni enige om 21 forpligtende sundhedsklynger, men det er endnu uvis, om det er kommunerne eller regionerne, der kommer til at betale for nærhospitalerne.

- Der er en kæmpe gråzone for dem, der er for raske til at være på hospitalet, men for syge til at komme hjem. Vi skal finde ud af, hvor den regning skal ligge, for vi har jo kun den pose penge, vi har, så i sidste ende er det et spørgsmål om politisk stillingtagen og prioritering, siger Per Flor.

Ringsted Sygehus skal omdannes til nyt nærhospital, står det til to lokale socialdemokrater. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Han mener, at et nærhospital i Ringsted er vigtigt, da det ikke bare ville kunne servicere borgere i Ringsted og omegn, men også fra den anden side af kommunegrænsen i Haslev, Hvalsø eller Fjenneslev.

- Man sparer en masse tid på transporten, og uanset om man er ældre eller yngre, ville man kunne drage fordele ved den sparede tid. Det gør noget for den enkelte, at man ikke behøver at tage fri, hver gang man skal til sundhedstjek. Og så gør det også noget godt for samfundet og virksomhederne, der får færre sygedage, siger Per Flor.

Et kæmpe hul John Fobian-Madsen mener også, at et mere nærværende sundhedstilbud vil trække flere nye borgere til Ringsted Kommune.

- Som børnefamilie kigger man på daginstitutioner og skoler, og jeg tror da også, at et nærhospital ville gøre Ringsted til en endnu mere attraktiv by at flytte til, siger John Fobian-Madsen, inden Per Flor supplerer:

- Det handler om at gøre Ringsted til en så attraktiv by som muligt, og her tror jeg, at et nyt nærhospital vil være noget af det, der gør, at man vælger at købe bolig her, siger Per Flor.

En ting er i hvert fald sikkert, spørger man partifællerne:

- Når regeringen trykker på knappen og frigiver midler til nærhospitalerne, er det lettere at udnytte sygehuset end at bygge et nyt. Her vil Ringsted Sygehus være det mest oplagte valg, for lige nu er her et kæmpe hul på sundhedsområdet i Ringsted.