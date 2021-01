Artiklen: Snevejr har skabt travlhed hos Falck - her er seks gode råd til bilisterne

Snevejr har skabt travlhed hos Falck - her er seks gode råd til bilisterne

1. Afis din bil ordentligt - ruder, spejle og lygter skal være helt fri for både is og sne.

2. Sørg for at din mobiltelefon er opladet, så du kan tilkalde hjælp, hvis du er så uheldig at ende i grøften.