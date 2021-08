Jan Larsen ejer et tømrerfirma i Køge, men har sammen med makkeren Mike Borgstrøm fra Smørum investeret i 48 lehemmåk i Jystrup. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Snart flytter de første beboere ind på landsbytoppen

Ringsted - 04. august 2021

Da Huse-Byg afholdt åbent hus lørdag, mødte der over 100 interesserede op ved firmaets otte nybyggede rækkehuse i Jystrup.

For Mike Borgstrøm og Jan Larsen, der står bag, er det helt overvældende, at der har været og fortsat er så stor interesse for deres lejeboliger, hvor otte ud af 48 står klar til indflytning 15. august.

- Da Jan (Larsen, red.) og jeg blev enige om, at vi ville lave projektet for to år siden og siden fandt placeringen, var vi klar over, at området var attraktivt. Alligevel havde vi ikke turde håbe på så overvældende en interesse, siger Mike Borgstrøm fra byggepladsen, hvor håndværkere er i fuld gang med at gøre det sidste klar, mens de første beboere har fået lov til at flytte ind med deres ting.

- Det er både de unge par, der flytter første gang til seniorerne, der gerne vil have noget mindre at bo i. Til åbent hus fik vi allerede de første opskrivninger til vores seniorboliger, selv om de først står klar om halvandet år, siger han.

En god beliggenhed Med en udsigt, der stjæler blikket og lader det flyve udover marker, skov og sø, er det også en attraktiv beliggenhed, men det er ikke bare den omkringliggende natur, byggepartnerne fra henholdsvis Smørum og Køge fandt interessant.

- Der er grunde til salg overalt, men ligeså snart man kommer til Ringsted eller Roskilde, stiger priserne. I Jystrup har vi fundet et godt leje, også fordi vi først og fremmest gerne vil have, at kvaliteten skal være tip-top, siger Mike Borgstrøm, der også nævner landsbyens brugsforening, daginstitution og skole som goder, der gør en landsby stærkere.

- Jystrup er en enormt sammentømret landsby, der har det hele, og så tager det jo heller ikke lang tid, hvis man skal til Ringsted eller Roskilde, siger entreprenøren.

Makkerparret har tidligere bygget enkelthuse på bestilling, men det er første gang, at de tager så stort spadestik.

- Det er bare lidt sjovere. Når man bygger et parcelhus for en kunde, kan der godt være mange småting og ændringer, men her har vi kunne bestemme mere frit. Vi ved, hvad der skal laves fra start til slut, siger Mike Borgstrøm.

Planlagt otte lejemål Oprindeligt havde Mike Borgstrøm og Jan Larsen planlagt otte boliger i Jystrup Park med mulighed for udvidelse. Efter den højere interesse i projektet, var de dog ikke i tvivl om, at projektet skulle udvides til de i dag 48 lejeboliger.

- Den høje interesse gjorde, at vi slet ikke kunne vente med at sætte gang i de næste boliger. Beliggenheden i Jystrup er god, boligerne er energivenlige, billige i drift og indrettet med gode hvidevarer, og det genererer stor interesse, slutter Mike Borgstrøm med et smil fra toppen af Jystrup.