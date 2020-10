Se billedserie Det vides endnu ikke, hvornår butikken kan genåbne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Smitteudbrud: Maduddelingsbutik lukker ned på ubestemt tid

Ringsted - 02. oktober 2020 kl. 14:15 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Maduddelingsstedet Laden, der er en del af Stop Spild Lokalt, lukker ned. Det sker, efter det har vist sig, at en af de personer, der var til stede ved de to seneste åbningsdage, søndag og tirsdag, er blevet smittet med Covid-19.

- Det er meget nyt, men jeg har været i kontakt med corona-hotlinen, og vi følger deres restriktioner, siger Annika Kallsgaard Oth, formand for Stop Spild Lokalt.

Hun ved ikke, hvor længe nedlukningen varer:

- Jeg skal tale med corona-hotlinen igen. Men jeg tror ikke, de har et skræddersyet svar til sådan et sted, som det her. Så vi holder lukket indtil videre, siger hun og tilføjer:

Skal selv testes - Der bliver i hvert fald ikke lukket op, før jeg selv ved, at jeg er testet og svaret er negativt, siger hun og understreger, at hun altså ikke er testet positiv.

Cirka 10 frivillige fra Stop Spild Lokalt kan være berørt. Og mellem 40 og 70 »gæster« har været til stede i »butikken« de to dage.

Hun vil ikke komme ind på, om det er en af de frivillige eller en af stedets »gæster«, som henter mad fra stedet, som er den smittede.

Hun opfordrer alle til at følge retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne:

- Alle, der har været til stede, må meget gerne blive testet, men man skal tage sine forholdsregler indtil det er sket.

Tager ingen chancer Sådan lød opslaget på Stop Spild Lokalt« facebookside:

»Til vores uddeling i søndags og tirsdags, var der desværre en tilstedeværende, der står med en positiv test i dag.

Vi beklager dybt, og vi vil ikke tage nogle chancer. Vi vælger derfor at lukke Laden ned indtil videre.

Vi vil gerne opfordre alle der har været i Laden inden for den sidste uge til at lade sig teste.

Det blev slået op kort før midnat onsdag, og det har efterfølgende givet nogen debat på Stop Spild Lokal's side. Flere af medlemmerne af gruppen giver udtryk for, at de hurtigt vil lade sig teste. Der er opbakning til beslutningen om at lukke butikken, Laden.

Stop Spild Lokalt har tilholdssted ved Eriksvej. Stop Spild Lokal modtager mad fra fem supermarkeder og Munkegårdens Bageri. De cirka 40 frivillige plejer at hente overskudsmad fra supermarkederne en gang om dagen og brød fra bageriet to gange om ugen, Laden holder normalt åbent tirsdag, torsdag og søndag. Her kan mennesker, der har begrænsede midler til mad, gratis hente overskudmad.

Kan stadig dele Men indtil videre vil de frivillige altså hverken hente mad i butikkerne eller stå bag disken og dele ud i butikken.

De mange, der jævnligt henter mad hos Laden, må indtil videre gå forgæves.

Annika Kallsgaard Oth opfordrer folk til at tilbyde overskudsmad via Stop Spild Lokalt's facebookside, men naturligvis ved at overholde alle tænkelige forholdsregler.