Smitten stiger men Ringsted er stadig ikke under skærpet lup

Det går på sin vis den forkerte vej med at få bugt med coronavirussen i Ringsted Kommune, hvis man ser på antallet at smittede pr. 100.000 indbyggere - det såkaldte incidenstal.

»Ringsted Kommune har løbende normal kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og deltager som andre kommuner løbende i de normale møder for at følge situationen tæt. Havde der været grund til at iværksætte yderligere tiltag i Ringsted Kommune, ville kommunen blive kontaktet direkte af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er ikke sket, da det er vurderingen, at der ikke er samfundssmitte i Ringsted Kommune«, fremgår det af pressemeddelelsen.