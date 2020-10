Smitte har spredt sig på skole - Alle elever er sendt hjem

Skoleleder Flemming Nielsen har derfor efter samråd med Ringsted Kommune valgt at lukke skolen i nogle dage.

- Efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed har vi besluttet, at Ådalskolen lukker helt i nogle dage. Vi har opfordret alle elever og alt personale til at lade sig teste, og der skal foreligge en negativ test, før elever eller personale må komme tilbage, siger skolelederen i en pressemeddelelse.