Henrik Schuster tilbyder at bringe varer ud til kunderne.

Smagninger er aflyst

Vin & Vin i Sct. Bendtsgade i Ringsted har set sig nødsaget til at aflyse flere planlagte smagninger. Det var ellers meningen, at der skulle være delt smagsprøver ud på likør, chokolade og portvin søndag den 20. december.

Grundet de seneste corona-restriktioner, som trådte i kraft forleden, har Henrik Schuster, Vin & Vin, valgt at aflyse.

Varerne kan selvfølgelig stadig købes i butikken, og nu tilbyder vinhandleren at levere varer hjemme hos kunden - på trappen. Man skal bare ringe og lave en aftale.

Henrik Schuster glæder sig over, at det snart bliver lettere at finde butikken i Sct. Bendtsgade 6.