Slutspurt gav bonus for jernbanemodstand

24. august 2020

Ringstedborgerne gav den ekstra gas, inden høringsfristen for Banedanmarks debatoplæg »Kapacitetsudvidelse ved Ringsted« udløb søndag den 23. august.

Det lykkedes Borgergruppen for en østlig udfletning at nå op på 628 underskrifter imod alle andre løsninger end den østlige, inden høringsfristen udløb søndag klokken 12.

- Der kom virkelig fart på til sidst, siger en af initiativtagerne til Borgergruppen for en østlig udfletning ved Ringsted, Bjarne Nielsen, som også har været med til at starte underskriftsindsamlingen.

Borgergruppen frygtede i starten af høringsperioden, at folk ikke ville nå at opdage, hvad der var på færde, før det var for sent. Men ifølge Bjarne Nielsen nåede mange at få øjnene op for den ellers lidt komplekse sag, hvor der lægges op til fem forskellige mulige løsningsforslag til at lede mere togtrafik gennem Ringsted de kommende år.

Sprængte rammerne - I området omkring Ringsted og uden for Ringsted blev mange opmærksomme på det. I starten var det bare et Facebook-fænomen med to Facebook-grupper, men her til sidste sprængte det rammerne og nåede uden for Facebook, siger Bjarne Nielsen.

Derved lykkedes det at få mange flere underskrifter i de sidste døgn inden fristens udløb. Mange, der ikke er tilknyttet Facebook, blev klogere på sagen gennem medierne og gennem hjemmesiden www.ringstedbanen,dk.

- Det er kommet bredt ud. Denne gang tror jeg, at mange flere føler, at de forstår, hvad man snakker op. Via hjemmesiden ringstedbanen.dk er mange kommet til at forstå, hvad der er fordele og ulemper.

Bjarne Nielsen håber nu, at Banedanmark vil foretage nye undersøgelser af en østlig udfletning.

Jeg håber meget på store og grundige undersøgelser af flere forskellige modeller. For man kan gribe det forskelligt an med kvaliteter. I sidste ende er det op til politikerne at bestemme, hvad det skal koste og i hvilken kvalitet. - Men man skal også undersøge en kvalitet, der er sammenlignelig med den vestlige, understreger Bjarne Nielsen.

Talte med én stemme Han tror på, at ringstedborgernes - og en sorø-borgeres engagement får bred effekt:

- Jeg håber, at vi kommer videre på en positiv måde.

Bjarne Nielsen er glad for, at borgerne endte med i store træk at tale med én stemme:

- Det har været en positiv og faktisk en demokratisk proces, hvor borgere, og politikere lyttede opmærksomt til hinanden og talte sammen. Det er vigtigt, at borgerne oplever, at der bliver lyttet. Også med dem, der ikke var helt enige, har dialogen været respektfuld. Det har vi alle sammen fået noget ud af. Jeg oplever, det har styrket fællesskabet i hele kommunen, lyder det.

Han roser dem mange, der har bidraget med ideer og initiativer, lige som Ringsted Kommune får pæne ord med på vejen både i forhold det borgermøde, der hurtigt kom i stand.

Men kan se og høre optagelser fra borgermødet på https://www.youtube.com/channel/UCaZWV1BRzaLFHF-U9or1UOg/.

Man kan stadig skriver under på underskriftsindsamlingen. Den fortsætter nemlig. Man finder den på: www.ringsted.it