Slut på demokratiets markedsplads

- Vi er glade for, at så mange kiggede forbi, for at få en snak om alt det, der optager Ringsted Kommunes borgere. Hvem ved: Måske var der også nogle, der følte sig »bedre klædt på« til at stemme efter besøget i den gamle tøjbutik, udtaler formanden for Det Radikale Venstres vælgerforening i Ringsted, Leo Hjort.