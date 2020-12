Se billedserie Leder-trainee Karina Kryger Nielsen glæder sig over bedre logistiske forhold på pakkelageret i SuperBrugsen. Foto: Jens Wollesen

Slut med pakkecirkus: Fordobler pladsen til julepakker

Ringsted - 18. december 2020 kl. 15:39 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Nu er der dobbelt så meget plads til pakkerne. Belært af sidste års pakkecirkus i juletiden har SuperBrugsen i Ringsted udvidet pladsen til de mange postforsendelser. Flere er ansat, og der er generelt bedre styr på det praktiske.

Syv skoleelever er ansat til at hjælpe med at holde styr på de mange pakker, mens også flere af butikkens faste ansatte giver et nap med.

Derfor er der ro i maven hos leder-trainee Karina Kryger Nielsen, når hun skal beskrive, hvordan det går med håndteringen af de mange GLS- og PostNord-julepakker, som SuperBrugsen i Ringsted er central for.

- Der er lidt flere pakker end sidste år, men det er faktisk ikke så slemt endnu. Måske er det fordi, vi er blevet klogere efter sidste år, som var lidt af et cirkus, siger hun.

SuperBrugsen har i år dobbelt så meget plads til de mange pakker, der bliver sendt med posten.

Op mod 1000 pakker Med et forventet øget pres grundet coronasituationen er der glæde at spore over, at man sidste år besluttede sig for at udvide lagerpladsen til pakkerne.

- Vi har været et skridt foran og er heldigvis forberedt på et stort tryk, siger Karina Kryger Nielsen.

Hun oplyser, at der stadig er ledig kapacitet på hylderne, og at der endnu ikke er så meget tryk på som for eksempel under den store indkøbsdag »Black Friday«.

- Vi håndterer op mod 1000 pakker om dagen lige nu, men under Black Friday var vi oppe på hele 1500 pakker, siger hun.

Den øgede pakkekapacitet betyder samtidig, at Brugsen tager noget af trykket fra de mindre pakkeudleveringssteder på Circle K-tankstationer, som har mindre plads.