Se billedserie Danish Crown i Ringsted måtte lukke ned, da et større corona-udbrud ramte virksomheden. Nu skruer man op for produktionen. Foto: Thomas Olsen

Slagterigigant skruer op – ansatte skal slagte om aftenen

Ringsted - 07. januar 2021 kl. 14:48 Af Ulla Jensen

Efter helligdagene i jule- og nytårsperioden er Danish Crowns slagterier nu tilbage i fuld drift. Samtidig bliver produktionen øget yderligere, så man kan indhente noget af det tabte efter et år, hvor corona satte sig varige spor, ikke mindst på afdelingen i Ringsted, der i jule og august blev ramt af et større corona-udbrud. I det sene efterår blev det besluttet at skrue op for kapaciteten på Danish Crowns danske slagterier. Der er ansat omkring 500 ekstra medarbejdere, og fra mandag den 18. januar vil slagtningen være i højeste.

Lærer folk op - Vi er lige nu ved at lære folk op, så vi kan slagte om aftenen i Ringsted. Samtidig er der ansat ekstra folk i Horsens, så der også slagtes uafbrudt uden pauser om aftenen. Det forøger vores kapacitet på hverdagene med omkring 20.000 grise om ugen, og vi når op på at slagte over 300.000 om ugen, fortæller Per Laursen, produktionsdirektør i Danish Crown Pork i en pressemeddelelse. Både i denne uge og næste uge har medarbejdere på flere slagterier sagt ja til overarbejde, og derfor vil antallet af udsatte grise ved udgangen af næste uge være reduceret til omkring 260.000 grise.

- Hvor hurtigt vi kan indhente det, vi er bagud, vil i sidste ende afhænge af, hvor høj tilmeldingen i de kommende otte uger er. Jeg har dog en stærk tro på, at vi kan indhente mindst 30.000 grise om ugen, og så vil vi være under en dag bagud ved udgangen af februar, siger Per Laursen,

Tager forbehold Produktionsdirektøren tager dog et enkelt forbehold: - Vi kan aldrig gardere os imod tekniske nedbrud på fabrikkerne eller en snestorm på den her årstid. En af fordelene ved at komme op i kapacitet er, at vores medarbejdere igen kan holde weekend, efter de har taget masser af ekstra timer hele efteråret. Omvendt har vi stadig muligheden for at slagte om lørdagen, hvis der sker noget uforudset. Når det store antal udsatte grise er indhentet, er det planen at begynde fremrykningen af grise inden påske, så antallet af udsatte grise kan begrænses i forbindelse med årets første højtid. Danish Crown i Ringsted blev i juli og august ramt af et større corona-udbrud, der til sidst betød, at slagteriet blev lukket ned, og 800 medarbejdere måtte sendes hjem. I dag er der indført en lang række tiltag, der skal forhindre en voldsom smittespredning blandt fabrikkens ansatte.