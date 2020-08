Ved at måle temperatur på de ansatte, får man et fingerpeg om helbredssituationen hos den enkelte.

Slagteri genåbner: - Vi skal passe godt på hinanden

Slagteriet måtte tage konsekvensen af omfattende coronasmitte og lukke ned for små to uger siden.

- Jeg er nok lidt bange for at det kommer igen. Vi skal passe godt på hinanden, holde afstand og spritte af, lyder beskeden fra Kayyooran Thauarajah.

- Men jeg tror, man lige holder vejret her i opstarten. Der er nogen, som ikke rigtig kan forstå, at man kan være testet positiv og komme på arbejde efter syv dage og 48 timer uden symptomer. Så der er en vis usikkerhed og livlig debat på Facebook. Et eller andet sted kan jeg godt forstå dem. For hvis det sker igen, skal vi bare til at starte forfra.