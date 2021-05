Administationen peger på borgerrådgiver Katrine Jensen, som den bedste til at håndtere whistleblower-tips fra medarbejdere.

Sladre-ordning skal sikre medarbejdere mod magtmisbrug og mobning

Otte år senere skvulper bølgen også ind over aftenens byrådsmøde, der på foranledning af et EU-direktiv og Folketingets lovforslag om whistleblower-ordning i kommunerne, skal tage stilling til, hvordan magtmisbrug, mobning, sexchikane eller andre interne overtrædelser skal kunne indberettes fra lovens virkning den 17. december 2021.

Mens Ringsted Kommune og alle andre kommuner er forpligtet til at etablere en whistleblower-ordning og efterleve lovens krav, er det op til kommunen selv at bestemme, hvordan den konkret skal skrues sammen.

Det betyder bl.a., at det er valgfrit, hvorvidt medarbejdere skal kunne indberette overtrædelser i fortrolighed eller i fuldstændig anonymitet, om eksterne samarbejdspartnere og leverandører har adgang til ordningen, og hvem, der skal tage telefonen, når medarbejderne ringer med et tip eller pip.

Som det også er tilfældet i kommuner, der allerede har en whistlerblower-ordning, lyder anbefalingen, at ordningen i Ringsted Kommune placeres bedst hos borgerrådgiveren.

b

Ikke bare er hun i forvejen uafhængig i forhold til kommunens øvrige administration, men det forventede antal af årlige henvendelser (0-5 henvendelser) er også så få, at det vil være for dyrt at placere eksternt hos f.eks. revisionen.