Skuffelse i V: Minister skyder jernbane-spørgsmål til hjørne

Folketingsmedlem for Venstre Louise Schack Elholm stillede den 12. august 11 spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht (S) vedrørende kapacitetsudvidelsen ved Ringsted Station.

Louise Schack Elholm ville blandt andet gerne vide hvilke tog, der fremover ikke skal standse i Ringsted, ligesom hun gerne ville have en »politisk kommentar« til det debatoplæg, som Banedanmark har sendt ud i en nu afsluttet høringsperiode.

Ministeren svarer blandt andet, »at han som minister ønsker et velgennemarbejdet beslutningsgrundlag til brug for en politisk stillingtagen til kapaciteten ved Ringsted«.

»Muligheder og perspektiver for den fremtidige betjening af Ringsted indgår i den igangværende undersøgelse. Om vi skal ændre i forudsætningerne om standsninger i Ringsted for den togtrafik, der i fremtiden skal køres på kontrakt med staten, vil i sidste ende være op til en politisk beslutning blandt partierne i Folketinget.«

- Jeg er skuffet over, at han ikke vil komme med en politisk udmelding om, at selvfølgelig skal togene standse og ikke køre uden om Ringsted, lyder det fra Louise Schack Elholm.