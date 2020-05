Se billedserie Benny Christensen er også instruktør og står for uddannelsen af nye reguleringsjægere. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Skrigende råger kan spolere nattesøvnen

Formanden for den lokale jagtforening, Benny Christensen, hjælper kommunen med at regulere antallet af råger i Ringsted by. Torsdag fik han skudt sæsonens første tre rågeunger.

Ringsted - 07. maj 2020

- De larmer fra klokken 4 om morgenen og til langt ud på aftenen her om foråret. Derfor kan jeg godt forstå, at naboerne til en rågefamilie kan blive trætte og frustrerede.

Sådan forklarer jæger Benny Christensen en af hovedårsagerne til, at Ringsted Kommune har bedt ham om at regulere rågebestanden i Ringsted by fra begyndelsen af maj og frem til 15. juni.

Kommunen har indhentet den nødvendige tilladelse, og nu er det op til Benny Christensen at luge ud i bestanden 11 steder i byen.



Der er typisk tre til fire rågeunger i hver rede. Foto: Jørgen C. Jørgensen



Rågen har ifølge jægeren ingen naturlige fjender, så derfor er det nødvendigt at regulere i bestanden for at holde støjniveauet på et tåleligt niveau.

Vi møder Benny Christensen i Lystanlægget, som er et område med mange rågefamilier.

- Der er omkring 45 reder i anlægget i år. Råger lever i familier, så i et træ med fem reder kan der godt være 30 råger tilknyttet familien. Nogle af rederne i de gamle træer sidder så højt oppe i trækronerne, at de er næsten umulige at komme til hernede fra, når træerne er sprunget ud, forklarer Benny Christensen.

Det er kun ungerne, han må skyde, og det bliver en udfordrende opgave i år, fordi træerne er sprunget ud lidt tidligere end normalt.

Til gengæld bliver han ikke generet af forskellige arrangementer som eksempelvis Børnefestivalen på grund af coronakrisen.

Sæsonen i gang Han fik torsdag formiddag skudt sæsonens første rågeunger i en rede i Sdr. Park, og han vil på halvanden måned nå at skyde et sted mellem 220 og 270 unger i alt.

Fakta Her kan du møde Benny Christensen:

Lystanlægget

Sdr. Park

Ahorn Allé

Ved Kærehave Skov

Ved Valdemarskolen

Ved det gamle plejehjem på Ole Hansens Vej

Ved Sct. Bendts Kirke Her kan du møde Benny Christensen:

Han gør det gratis og gerne i selskab med en anden jæger for at få lidt socialt samvær. I gennemsnit bliver det til tre ture om ugen frem til 15. juni.

- Det eneste jeg ellers får ud af det, er det gode brystkød, som sidder på en rågeunge. Der er 50-60 gram per fugl, så med en fire til fem unger kan jeg lave et rigtig godt måltid stroganoff med kartoffelmos. Det serverede jeg blandt andet for to år siden på Ringsted Natten, fortæller 70-årige Benny Christensen og tilføjer:

- Jeg kan også finde på at invitere bestyrelsen i Ringsted og Omegns Jagtforening på en middag.

Den resterende del af fuglene afleverer han på kommunens materialeplads, så de kan blive kørt på forbrændingen.

Præcision Det kræver en del træning at få ram på en rågeunge med en salonriffel eller en luftbøsse, for det er et område på fire gange fire centimeter, man skal ramme for at sikre sig, at fuglen bliver slået ihjel.

- I byen skal jeg også sørge for at skyde i en vinkel på mindst 60 grader, for så falder kuglen ned uden at slå hårdt. Jeg skyder altid med lyddæmper, så jeg ikke skræmmer nogen bort. Og så sørger jeg for at kigge mig over skulderen, inden jeg skyder, for en motionsløber kan godt blive lidt forskrækket, hvis der lige pludselig falder en død rågeunge ned foran dem, siger Benny Christensen.