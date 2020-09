Den daværende administrerende direktør i EnviroPac Henrik Scherg var i februar 2013 stolt over det affaldsstativ, han havde udviklet, og som husejere i Ringsted Kommune fik udleveret. Firmaet eksisterer ikke længere. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Send til din ven. X Artiklen: Skraldefadæse kan ende med plastspande til landsbyer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skraldefadæse kan ende med plastspande til landsbyer

Ringsted - 16. september 2020 kl. 16:31 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den opsigtsvækkende og besynderlige sag om Ringsted Kommunes specialdesigende skraldestativer, som leverandøren pludselig og med kort varsel har opsagt, har taget en ny drejning.

Læs også: Kontrakt om dyrt skraldestativ var uden opsigelsesvarsel

Tidligere besluttede politikerne i Klima- og Miljøudvalget, at man ville bestille 525 skraldestativer fra den nuværende leverandør, Rubæk, inden aftalens udløb.

Det har nu vist sig, at Rubæk slet ikke er forpligtet til at levere til Ringsted Kommune.

Virksomheden vil dog gerne tilbyde en ekstraordinær engangslevering af skraldestativerne. Men det bliver så markant dyrere for Ringsteds borgere end den pris, som politikerne i første omgang havde regnet med.

Rubæk taber nemlig i dag penge på at producere stativerne og kræver derfor en højere pris for en efterbestilling. Virksomheden har overtaget aftalen med Ringsted Kommune fra den nu lukkede virksomhed, EnviroPac, der begyndte at levere de unikke skraldestativer i 2013 for en samlet pris på 34 millioner kroner.

Det vil koste tre millioner kroner at få et reservelager af affaldsstativerne.

Det svarer til en ekstra årlig udgift på 44 kroner per husstand.

Dertil kommer omkostninger til opbevaring af de indkøbte stativer. Her har administrationen indhentet en pris på 133.000 kroner om året i tre år.

Plastspande på landet Men der er en alternativ løsning. Nemlig den, som embedsværket hele tiden har været mest stemt for.

Her vil man indsamle de nuværende skraldestativer fra landsbyer og landområder og erstatte dem med i alt 1050 plastspande. Det vil koste 600.000 kroner anslås det.

Manøvren vil gøre det 12 kroner billigere per borger årligt.

Det vil i givet fald betyde, at det er husejere på landet, der i første omgang skal »betale« for skraldefadæsen. De mister det eksisterende mere æstetiske skraldestativ af metal, som giver mulighed for sortering. I stedet kan borgerne på landet se frem til en plastikspand i indkørslen. Løsningen er billigere og umiddelbart mere realiserbar. Spørgsmålet er bare, om borgerne vil finde sig i forskelsbehandlingen.

Det var netop de »grimme« plastspande, Ringsted Kommune for enhver pris ville undgå, da man politisk vedtog at investere i et specialfremstillet skraldestativ til samtlige enkelthuse i kommunen tilbage i november 2011.

Omkring halvandet år senere blev affaldsstativerne kørt ud til kommunens husstande.

Klima- og Miljøudvalget skal drøfte sagen endnu engang på et møde torsdag den 17. september.

relaterede artikler

Skraldestativer ryger tilbage til udvalg 05. september 2020 kl. 14:15

Dyre skraldestativer på lossepladsen efter syv år 29. august 2020 kl. 05:38