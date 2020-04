Se billedserie Endnu et selskabslokale er nu renoveret og klar til at modtage gæster, når det bliver lovligt igen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Skovkro bliver endnu finere mens den venter på fester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovkro bliver endnu finere mens den venter på fester

Ringsted - 23. april 2020 kl. 16:15 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan lige så godt udnytte ventetiden med tomme festlokaler til noget nyttigt. Så det gør kroejer Simon Buer med familiens hjælp og barndommens lære.

Vel er Simon Buer uddannet kok og tjener. Men hans opvækst på en gård med mange gøremål er den erfaring, han trækker mest på for tiden. For han ikke må have gæster og holde fester i sin Gyrstinge Skovkro tæt på kommunegrænsen mellem Ringsted og Sorø, mens coronareglerne gælder. Men han må gerne renovere.

- Vi er ikke gået konkurs, og det gør vi heller ikke, så folk kan roligt begynde at booke. Vi har i stedet travlt med at renovere, fortæller Simon Buer.

Fint inde og ude

Man kan selvfølgelig ikke booke bord til at holde en fest lige nu og her. Men så snart coronakrisen er ovre, er Simon Buer og køkkenchefen Marianne Gudberg klar til at tage imod i en endnu finere kro end før.

I forvejen har Simon Buer kastet en masse penge i kroens forbedringer, siden han købte den og åbnede i oktober 2018.

Nu bruger de ventetiden på at få styr på blandet andet det sidste af fire selskabslokaler.

- Vi går i haven og gør pænt, til vi åbner igen. Vi har også gravet dræn ned langs jagtstuen, så regnvandet kan komme væk og ned i vores sø. Vi har lagt nyt gulv i det sidste festlokale, vi manglede at renovere. Vi har også fået udskiftet de resterende industrivinduer med nogle, der passer i kroens stil. Vi bygger terrassen større, så den bliver mere hyggelig. Så vi skal nok komme stærkt igen. Men det er en lang proces, og det er hårdt, siger Simon Buer.

»Vi« er ham selv, hans kæreste, hans far og hans kok.

Det er ikke af uvilje, at de gør arbejdet selv.

- Det er vi nødt til. Vi har simpelt hen ikke råd til håndværkere, siger Simon Buer

Ingen mad endnu

Den unge kroejer har overvejet at forsøge at skaffe lidt indtægt ved at sælge takeaway, men han har valgt at holde helt lukket for madsalg.

- Takeaway vil ikke hjælpe, for det første, fordi vi ligger, hvor vi ligger. Desuden har jeg set, at andre tager 70 kroner pr. kuvert. Det vil for os betyde, at vi skal sælge mindst 30 kuverter om dagen for bare at komme i nul i regnskabet. Det er jo også kommet frem, at man kun kan få støtte til sine faste udgifter, hvis man har holdt 100 procent lukket, forklarer Simon Buer.

Glæder sig til gæster

Der skal nok komme mad på bordene igen, så snart spisesteder må få lov at åbne igen.

Her håber Simon Buer, at hans kro ude i skoven kan trække godt med gæster til, fordi den har den størrelse og de omgivelser, som kroen nu engang har.

- Udover at få penge ind på kontoen, glæder vi os til at vise folk, at vi nok skal komme stærkt tilbage, for jeg tror, der er nogen, som er bange for, om vi klarer den. Det gør vi. Og jeg er da sikker på, at når vi må åbne igen, skal vi ansætte. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt det går, og om folk tør gå ud at spise og blande sig med hinanden, spekulerer Simon Buer.

Men det er netop her, at hans kro har en stor fordel.

- Vi har fire festlokaler. Det er en af vores styrker, at vi kan have flere mindre selskaber, der kan sidde spredt. Vi går jo også ind i tiden med sommer og sol, og vi har 1000 kvadratmeter grund, så vi har også god plads til festtelte, siger Simon Buer.

Gyrstinge Skovkro er som så mange andre feststeder blevet kimet ned af kunder, der har aflyst eller ombooket deres udsatte fester.

Bryllupper, fødselsdage, jubilæer og andre fester er folk stadig noget nølende med.

Men heldigvis er næsten alle de aflyste konfirmationer her i april og maj ombooket til nye datoer i august og september, så skovkroens kalender er ikke helt blank.