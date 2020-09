Poul Norup - her billede fra 2010 - ærgrer sig over, at golfen ved Skjoldenæsholm hører fortiden til. - Golf er der ikke lige så meget kemi i som landbrug, siger den miljøbevidste skovfoged. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Skovfoged: Landbrug på golfbaner bliver svært og dyrt

Stod det til Poul Norup, skovfoged i skovene ved Skjoldenæsholm, er skovrejsning bedre end landbrug i et område, der umiddelbart ikke har nogen fremtid som golfbaner.

Skjoldenæsholm Golfcenter skal muligvis føres tilbage til landbrugsdrift, efter ejer Christian Piil Andersen har kastet golfkøllen fra sig.

At omlægge to store golfbaner til landbrug, som både er ejerens sekundære plan og et teknisk krav, vil dog både koste penge og tid.

Det mener Poul Norup, der er skovfoged i Skjoldenæsholm skovene siden begyndelsen af 1980'erne, og derfor har fulgt områdets forvandling fra landbrug til ét af landets største golfanlæg.

- Hele området er ommøbleret fra dengang, det var landbrug. Der er lavet søer, golfhuller og tee-steder, og så er der lagt strøm, dræn og vand i jorden, siger Poul Norup og konstaterer:

- Det bliver voldsomt svært, tror jeg.

Køer på golfbaner Før den gamle godsejer ved Skjoldenæsholm Gods, Vilhelm Bruun de Neergaard, fik idéen om et sammenhængende oplevelsescenter med golf og overnatning som hovedattraktioner, voksede der byg, hvede og raps på de omkringliggende marker, hvor der også stod græssende køer.

Ifølge Poul Norup er den slags landbrug ikke umuligt at tilbageføre, men han mener, at det vil være en dyr affære - både for pengepungen og miljøet.

- En skovrejsning ville nok være bedre og billigere, for så behøver man ikke gøre så meget. Det er et smukt område, der med skov kunne blive smukkere end landbrug og desuden optage mere CO2, siger Poul Norup, der samtidig gør opmærksom på at områdets servitut, der skal sikre landbrugsareal uden golf, også kan indebære skovrejsning.

I det hele taget ville skovfogeden dog hellere have set fortsat golfdrift på banerne.

Det var dengang: Skjoldenæsholm Golfcenter er færdig som golfcenter. Arkivfoto: Jens Wollesen

- Jeg synes virkelig, det er trist uden golf herude. Det har skabt en masse arbejdspladser og liv i området, men man må bare konstatere, at det hele vendte tilbage ved krisen i 2008, siger han og tilføjer:

- Og hverken medlemmerne eller pengene kom tilbage igen.

