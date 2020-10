Skovens børn spurter løs mod mere sikker cykling

Ingen kan spå. Men alligevel tør de voksne omkring godt 35 børn i Bøgely Skovbørnehave i Ringsted Kommune godt gætte på, at deres børn bliver mere sikre i cykelsadlerne, når de en dag bliver store nok til at cykle alene uden voksne omkring dem.

Banen er malet op med hvide streger til at markere veje og sving og rundkørsler og kegler at styre udenom.

Bøgely fik den pensionerede anlægsgartner Peter Nielsen som børnehaveven til at hjælpe med bedsteforældrelige aktiviteter, et par timer om ugen.

- Vi cykler meget med børnene. Vi har alle de dejlige skovstier omkring os, hvor de bare kan køre løs. Det giver gode kræfter i benene. Men stierne går ligeud. Det er svært for børnene at dreje og passe på hinanden. Det lærer de på trafikbanen, siger Anette Greve Sommer.

Men børnene lærer så meget mere: At kende forskel på højre og venstre, at forstå vejskilte, at forstå de er en del af et fællesskab, hvor man passer på hinanden, at træne balancen, at kende alle cyklens dele.