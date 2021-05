Skovbørn samler grankogler til festival - natur er bedre end plastik

Skovbørnehaven Bøgely er den hemmelige lille oase, der betager de fleste, første gang de står i lysningen under åben himmel ved bjælkehytten, helt omkranset af skov, og Her boltrer børnene sig fra morgen til aften i naturen, og naturligvis allermest i den tilstødende skov.

Børnene har selv levendegjort grankoglerne, så nu bærer de navne som Elsa, Malene, Sonnegaard Oscar, Mitsi, og Hr. Far. Navngivningen er med til at styrke børns empatiske evner over for dyr, fortæller Louise Holm Schmidt.