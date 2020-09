Nana Paulsen mener, at mountainbikerne kører uansvarligt og hensynsløst. Foto: Rene Deleuran Molgard Andersen Foto: Rene Deleuran Molgard Andersen

Skovbeboer: Vilde mountainbikere skaber utryghed på vores stier

Nana Paulsen har flere gange oplevet mountainbikere, der ikke tager hensyn til gående i Skjoldenæsholm skovene, hvor hun bor. Mountainbiker forstår kritik, men ærgrer sig over generalisering.

Ringsted - 07. september 2020

Da Nana Paulsen flyttede langt ud i skoven ved Skjoldenæsholm med sin familie, var det for at komme tættere på naturen og langt væk fra hurtigkørende trafik.

Efter mange år i godsboligen, der ligger som allersidste stop på grænsen mellem Skjoldenæsholm og Bidstrup skovene, kan hun blot konstatere, at nissen er flyttet med - og han kører hurtigt.

- Vi har boet i skoven i flere år og oplevet mange mountainbikere gennem tiden, men der er alligevel to nylige situationer, der har fået os til at reagere mere, end vi plejer, siger Nana Paulsen, der greb til tasterne og skrev en opsang til skovenes mountainbikere på Jystrups facebookside efter en særlig grel oplevelse.

Sænkede ikke farten Nanas mand og 2-årige søn var gået væk fra gårdspladsen og ud på den lille grusvej, der fører op til familiens bolig fra Skjoldenæsvej.

Pludselig kommer der en horde mountainbikere cyklende på grusvejen.

- Min mand forsøger at gøre opmærksom på, at står et lille barn, men de ikke sænker ikke farten og fræser bare forbi efter at have lavet et lille sving om vores søn, siger Nana Paulsen og tilføjer:

- Min mand når ikke at reagere videre på det, fordi han er så chokeret. Det er altså ikke almindelig trafikadfærd, når man ikke engang stopper for et lille barn.

En anden situation hun husker, var da familiens hundehvalp forvildede sig ud på grusvejen og var lige ved at blive kørt ned af en gruppe mountainbikere.

- Jeg kan huske, at den ene kigger op på mig og bremser lidt, mens de andre bare suser videre, siger Nana Paulsen.

Det er dog ikke bare sønnike og hundehvalp, Nana Paulsen er bekymret for.

Til daglig driver hun nemlig en privat dagpleje fra skovboligen, og de forbifarende mountainbikere og cyklister gør hende stresset.

- Jeg kan mærke, at det gør mig utryg, hvis jeg er uopmærksom et kort øjeblik. Cyklister kan man ikke høre, så jeg kan ikke forberede børnene på cyklisterne, siger Nana Paulsen, der endnu ikke har sat hegn op, både fordi »det ikke burde være sådan«, men også fordi bolig, grund og skov er ejet af Svenstrup Gods.

- Vi har ikke sat hegn eller skilt op endnu, men har kontaktet godset og vendt det med dem, siger hun.

Samme oplevelse Også restauranten Kudskehuset og andre naboer til skovstierne i Skjoldenæsholm skoven deler samme oplevelse som Nana Paulsen.

- Vi har store grupper der cykler igennem vores terrasse, også selvom vi har gæster på alle borde! 2 gange er en spisende gæst blevet ramt i ryggen, skriver skovrestauranten som opfølgende kommentar til Nana Paulsens opslag.

Flere melder sig enige i kritikken af mountainbikere med tilkendegivelser som »enig« og »hørt«.

Nana Paulsen slår samtidig fast, at hun nødigt vil drive hetz mod mountainbikere.

- Jeg er ikke interesseret i at angribe mountainbikere, men kun ude på dialog, så vi kan finde en fælles løsning, siger Nana Paulsen og tilføjer:

- Der sker fejl i kommunikationen og en åben dialog kunne være vejen frem. Enten i form af nogle regler for brug af skovene på skilte, tydeligere information fra klubberne eller opslag på Jystrup-siden om, hvornår man har tænkt sig at cykle i skovene.

Nana Paulsen understreger, at der skal være plads til alle, men som hun siger:

- Jeg er sikker på, at ingen er interesseret i at skade nogen. Jeg har bare et personligt ønske om, at der bliver kridtet en grænse op.

Kan ikke genkende det Lokal mountainbiker Kim Bonde ikke genkende sig selv eller mountainbikegruppens andre mænd fra Nana Paulsens beskrivelse.

- Jeg er snart en ældre mand, og det yngste medlem af gruppen er 50 år, så det går ikke rasende hurtigt. Desuden sætter vi altid farten ned i gangtempo, ligeså snart vi møder ridende og gående skovgæster, siger Kim Bonde, der ærgrer sig over Nana Paulsens generaliserende omtale af mountainbikere, som værende hensynsløse og hurtigkørende.

Han mener, at virkeligheden er mere nuanceret.

- Jeg forstår godt hendes bekymring, men desværre har de sociale medier en kedelig indvirkning på folk. Der går folkedomstol i den og ofte bliver kritik skåret over en kam og rammer enkelte grupper eller personer, siger han og slår fast:

- Vi er mange mountainbikere, der tager hensyn, så det må være de få, der ødelægger det for flertallet. Han mener, at det helt grundlæggende handler om kommunikation. - Skiltning og MTB-spor vil bare ødelægge vores dejlige skov, så jeg tror, det handler om at få gjort mere opmærksom på sig selv.