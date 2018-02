Skoler klar til skakdag

Under mottoet "Det skal være sjovt at blive klogere!" skal eleverne øve sig i koncentration, fordybelse og tålmodighed på de sort hvide felter.

- Til Skolernes Skakdag får børnene mulighed for at øve sig i at fokusere og koncentrere sig i længere tid af gangen. De skal tænke over deres næste træk og bruge det, de har lært, men også vente på, at deres skolekammerat skal tænke sig om. Det er meget lærerigt og gør en forskel i resten af skoledagen, udtaler Jette Wase Hansen, som er skoleleder på Vigersted Skole.