Skolecenterchef i Ringsted Kommune Jesper Ulrich Jørgensen har planen for nødundervisning klar. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Skoler klar til fjernundervisning de næste uger

Ringsted - 05. januar 2021 kl. 10:26

De nationale restriktioner for at hindre smittespredningen er blevet forlænget til foreløbigt den 17. januar. Det betyder, at Ringsted Kommunes folkeskoler og SFO'er også efter nytår vil være lukket. Det gælder foreløbigt frem til den 17. januar.

Alle elever vil dog modtage fjernundervisning efter nødundervisningsbekendtgørelsen. Specialtilbud er åbne og har almindelig undervisning.

- Alle vores skoler er klar til at undervise eleverne med fjernundervisning de næste uger. Det betyder, at eleverne skal møde ind digitalt, og at undervisningen i videst mulig omfang ligner den almindelige undervisning. For elever i 0.-4. klasse er der desuden nødpasning og mulighed for fysisk tilstedeværelse på skolen under nødundervisningen, hvis det er nødvendigt, siger skolecenterchef Jesper Ulrich i en pressemeddelelse.

Nødpasningen er for børn, der har forældre, som har behov for nødpasning begrundet i forældres arbejde eller særlige forhold i familien. Nødpasningen sker efter de retningslinjer, som forældre er blevet informeret om via Aula. Ved behov for nødpasning skal forældre kontakte barnets skole.

- Skolerne vil fortsætte med en hverdag så tæt på det normale, som det nu kan lade sig gøre under omstændighederne. Det betyder også, at vi fortsat vil have en særlig opmærksomhed på de elever, som er i en sårbar position, så de stadig får den støtte, der er behov for, siger Jesper Ulrich.

Forældre opfordres til at holde sig orienteret via Aula. Forældre er desuden velkomne til at kontakte skolelederen, hvis der er spørgsmål.