Se billedserie Flere tidligere elever på Ringsted Produktionshøjskole er blevet forældre. De kom til den allersidste sommerfest med deres børn, som nød musikken fra duoen New Prophets og senere sjov med en skumsø fra Benløses Frivillige Brandværn. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Skolen er død - ånden lever videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolen er død - ånden lever videre

Ringsted - 28. juni 2019 kl. 15:52 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvfølgelig skal der pyntes med pæne servietter og blomster, når der er fest med kærligt tilberedt mad fra grillen og gæster i højt humør.

Sådan har det altid været til sommerfesten på Ringsted Produktionshøjskole.

Sådan bliver det aldrig mere. I haven omkring de gamle bygninger mødtes elever, familier, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere og gode venner torsdag til den sidste fest nogensinde som Ringsted Produktionshøjskole.

Den nye FGU begynder fra 1. august og nogle måneder frem på Haraldstedvej, indtil lokalerne på Campusskolen i Ringsted er færdig.

En placering, der mødte massiv modstand fra mange sider, inklusive produktionshøjskolen.

Men det vil være helt i strid med Ringsted Produktionshøjskoles ånd at sætte sig ned og græde bitre tårer over det.

Derfor vægtede forstander Troels Brandt og bestyrelsesformand Tom Bæk Rasmussen begge i deres festtaler at rose både elever og personale for at være gode til at tage forandringer til sig og udnytte dem til noget godt.

- Det er mig magtpåliggende at sige, at jeg er meget glad og tryg ved, at I har ladet jer overdrage til den nye FGU-institution for at videreføre den ånd, der til daglig udgør en utrolig stærk base for vores nuværende elever, sagde Tom Bæk Rasmussen.

Troels Brandt sendte elever og personale over i det nye FGU med et par anbefalinger, der også lige fik sagt et par beskeder til kommunerne. Det er nemlig dem, der har ansvaret for FGU-skolerne.

- Bliv nu ikke for kommunale. Der er ikke tradition for uddannelsestilrettelæggelse i kommunerne. Didaktiske principper er udmærkede og konsulenter kan være en vej og en begyndelse, Men opskriften på en velfungerende skole er nærvær. Der skal være rart at være. Der skal være ro, regelmæssighed og relationer. En god uddannelse er ligesom en gryderet. Den skal simre længe, sagde forstanderen i sin sidste tale efter 15 år i Haraldsted.

relaterede artikler

Naturens pleje risikerer at ryge ud af ny skole 02. september 2018 kl. 10:58

Bestyrelse frygter for ny FGU-skoles fremtid 31. august 2018 kl. 17:23