Skolemælkspenge til køb af brætspil

- 19. oktober blev Vigersted Skole mobilfri skole, fra eleverne kommer, til de går. Vi har lavet mange nye tiltag til frikvartersaktiviteter og oplever, at det blandt andet på skolens åbne bibliotek har givet et andet fællesskab at kunne spille spil og hygge sig i øjenhøjde, men eleverne savner nogle flere og nye spil, skriver skoleleder Thomas Kløve Panzio i sin ansøgning til Skolemælkslegatet.

Gør en forskel. Mejeriernes Skolemælksordning står bag Skolemælkslegatet. Det er stiftet for at fremme sundhed, bevægelse og fællesskab på landets skoler. Der var 400 ansøgninger fra 313 skoler til legatet.

- Det er dejligt, at så mange skoler har lyst til at lave projekter, som kan gøre en forskel for rigtig mange elever. De 40 projekter, vi har valgt at støtte, giver eleverne oplevelser og viden, som de måske ellers ikke kunne få. Der var mange andre gode ansøgninger, så vi kan kun opfordre til, at man søger igen, når vi igen uddeler legatmidler til foråret," siger Jan Hermansen, leder af Mejeriernes Skolemælksordning i en pressemeddelelse.