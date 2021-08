Skoleleder stopper efter kun et år

Ringsted Kommune søger i et jobopslag en ny skoleleder til skolen i Gyrstinge, og formanden for skolebestyrelsen, Peter Flensted, bekræfter, at Robert Hessner er fratrådt. Det gjorde han 1. august.

- Det er trist, at det kun blev til et enkelt år, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg havde da hellere set, at han havde været her i fire eller fem år, men jeg vil heller ikke have en skoleleder, som ikke har lyst til at være her, siger Peter Flensted.