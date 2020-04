Her spiller Joachim Grubbe guitar til et julearrangement for halvandet år siden. Foto: Jens Wollesen

Skoleleder: Det var en bombe, der faldt

- Der var flere herude, mig selv inklusive, der savnede evidens for beslutningen om at åbne skolerne. Det virker forhastet. Vi har så fået det lidt ind ad bagvejen, at der var gode erfaringer fra blandt andet Norge. Men det havde været rart, at vi havde fået oplysningerne med det samme, siger Joachim Grubbe.