Ulla Gosch ses her til venstre i den røde bluse. Privatfoto

Skolelærer fejrede 25 års jubilæum

På Ringsted Ny Friskole i Bringstrup ved Ringsted blev Ulla Gosch på dette skoleårs første skoledag, mandag, fejret af elever og personale for sine 25 års ansættelse på skolen.

Hun har i de sidste mange år været indskolingslærer, og hun har i høj grad været med til at sætte sit præg på skolens hverdag og kultur, fortæller skoleleder Helle Heesche.

I Grundtvig og Kolds forståelse af skole er det lærerens nærværende møde med den enkelte elev samt forholdet mellem frihed og fællesskabet, der er af afgørende betydning for den enkelte elevs dannelse.

Dette nærvær fortæller Ullas tidligere elever, at de netop oplevede i deres møde med Ulla.

Jubilæet blev markeret med is til alle elever og en reception for personalet. Dagen bød også på et mindre jubilæum, da lærer Brian Hansen kunne fejre 10 års ansættelse på Ringsted Ny Friskole.