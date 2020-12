Skoleelever styler giner

Se billedserie Aia Asmussen har fundet en kort sort nederdel og en »guld-bluse«. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 09. december 2020

Aia Asmussen arbejder ihærdigt med at få en glimmerbluse til at sidde pænt på en gine i Røde Kors-butikken i Ringsted.

I udstillingsvinduet hjælper Mie Egelund og Anna Rasmussen hinanden med at få placeret to giner, som de er i færd med at style.

De tre piger går på Ringsted Ungdomsskoles stylist-hold, og skal nu prøve at finde tøj og klæde hver sin gine på.

- Det er svært at komme under armene, konstaterer 12-årige Mie Egelund.

Hun synes det sjovt at give en gine tøj på. Hun har fundet et par jeans, et stram top og en løs bluse.

- Jeg kan godt lide de matte farver og så noget, der siger pang, fortæller Anna Rasmussen.

Hun har fundet et par stramme, mørke bukser, en lyseblå skjorte og en blå jakke med mønster.

Pigerne har selv været rundt i butikken og finde tøjet frem.

Syr tøj om

Det er ikke nyt for Anna Rasmussen at finde tøj i en genbrugsbutik, for hun går selv gerne i brugt tøj.

- Jeg kan godt lide at sy om. Jeg kan sy en skjorte om til shorts fortæller hun.

- Det jeg har givet dem som opgave er, at det skal være mere festligt. Et fuldt sæt, forklarer Susanne Barnak, der underviser på holdet - Stylist.

Øvelsen skal være med til at gøre dem sikre på, hvad de selv kan lide.

- Det er vigtigt, at man tør tro på sin egen stil, understreger Susanne Barnak og fortsætter:

- De er gode til at inspirere hinanden og give konstruktiv kritik.

Opgaven i Røde Kors-butikken gik ud på at få overblik i butikken og prøve at danne sig et billede og afprøve sin kreativitet.

Ginerne fik både tøj og overtøj på samt sko, smykker og andet tilbehør.

På kurset har pigerne også kigger på mode i ugeblade og været rundt i byen og kigge på tøj.

Det er nyt, at Ungdomsskolen stylist-hold pynter giner i Røde Kors. Det færdige resultat kan man se i udstillingsvinduet ud mod Sjællandsgade.

- Vi har prøvet at have samarbejde med gymnasiet, som lånte tøj til et konfirmationsarrangement og drenge, der skulle lære at binde slips, så den vej har vi noget kontakt med unge mennesker, siger butiksleder Lilli Jensen, Røde Kors.

Og netop de unge er genbrugsbutikkens målgruppe.