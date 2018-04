For at skyde og ramme, kræver det både at den fysiske teknik er i orden, men også at man bruger hovedet, fortæller Rolf Dejløw. Foto: Yngve Saxil Andersen

Skoleelever skyder med bue og pil

Rolf Dejløw, formand for DGIs skydeudvalg i Midt- og Vestsjællands mener, at buesporten kan gøre meget godt for folkeskoleelever.

- Der er fokus på både koncentrationen og på konditionen når man skyder med bue. Samtidig kan sporten også være med til, at give de unge mere kontrol over deres egen krop, for man er nød til at være i balance for at kunne skyde ordentligt, siger han.