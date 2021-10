Se billedserie Der var skolevalg torsdag formiddag i Ringsted Kongrescenter.

Send til din ven. X Artiklen: Skoleelever gav borgmesterkæden til sjælden sejrherre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skoleelever gav borgmesterkæden til sjælden sejrherre

Ringsted - 14. oktober 2021 kl. 17:24 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Ringsted: Hvis Ringsteds udskolingselever kunne bestemme, hvilket parti der skulle indtage borgmesterstolen, skulle det være SF.

Partiet blev med 90 ud af 455 stemmer vinderen af skolevalget 2021, der løb af stablen torsdag formiddag i Ringsted Kongrescenter.

Herefter var det Liberal Alliance med 81 stemmer, Konservative med 78 stemmer og Socialdemokratiet med 76 stemmer, der ville sætte sig i byrådssalen, hvis ungdommen bestemte.

De store tabere blev Dansk Folkeparti og Alternativet med henholdsvis 11 og 2 stemmer.

Før stemmetællingen og den efterfølgende debat var over 450 udskolingselever fra Vigersted Skole, Byskovskolen og Campusskolen i Ringsted strømmet til kongrescenteret, hvor alle ungdomspartierne var mødt kampklar op.

- Vi mangler unge, der har lyst til at engagere sig i politik, og jeg håber, at I alle vil være med til at skabe den festdag, som denne dag er, sagde Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune i sin indledende tale, inden ballet blev åbnet med tre spørgsmål fra salen, som eleverne efterfølgende skulle stemme om.

Gode spørgsmål og debat

450 udskolingselever kan hurtigt blive festligt, men forsamlingen skiftevis lyttede og stillede forpersonerne gode spørgsmål om alt lige fra niveauinddeling i folkeskolerne over narkopolitik til topskat.

- Jeg er imod niveauinddeling i folkeskolen, for jeg tror på, at man lærer bedst side om side. Jeg synes det er sindssygt vigtigt, at man holder fast i klassefællesskabet, indledte SFU, mens Liberal Alliances Ungdom fulgte trop:

- Når man hører den her debat, er det meget enten eller, men det er faktisk en tredje vej, som mange glemmer. Jeg tror nemlig på, at skolerne selv skal bestemme.

SDU gik ind for niveauinddeling.

- Jeg synes man skal lave undervisning, der passer til det niveau, I har. Der er nogle, der er ordblinde, så er der nogle, der ikke gider, og dem, der godt gør, men lige nu er der ikke nok voksne til at løfte niveauerne i et og samme klasselokale.

Nye Borgerliges Ungdom stillede salen et spørgsmål:

- Hvor mange føler, at I ikke er blevet lyttet til, hvis I har følt jer for dygtige?

Røde og grønne lapper

Her sad eleverne klar med røde og grønne lapper papir, hvor de røde straks røg i vejret som et stort, rungende nej, hvilket bekræftede hans påstand om, at der mangler plads og tid til de dygtige elever.

- Kan jeg fortælle en hemmelighed? Alle lærere ved udmærket godt, hvor I ligger fagligt, så I er niveauinddelt i forvejen, så hvorfor kan vi ikke bare erkende, at alle hverken kan eller skal være lige gode om alting, spurgte Venstres Ungdom, mens Enhedslisten ivrigt rystede på hovedet.

- Vi er imod, at man deler klasser op, for I bliver i forvejen testet i hoved og røv. Jeg synes i stedet, vi skal løfte i fællesskab, og det undrer mig meget, at VU siger, at lærerne allerede kender til eleverne niveau. Hvorfor så overhovedet dele dem op?

Radikales Ungdom pegede på, at en sjettedel, der går ud af 9. klasse hverken lærer at læse eller regne.

- Hold kæft, hvor er det pinligt! Vores lærere er gode, så hvordan er vi endt her? Jeg vil gerne være med til at sætte skolerne fri, så de selv kan finde ud af, hvordan de gør tingene bedst. Skolerne skal være frie og blive bedre, men først og fremmest jeres.

Topskat til debat

Debatten om niveauinddeling var én af de længere, hvorimod klima- og miljøpolitikken kostede koncentrationsbesvær på tilskuerrækkerne.

Sjovt nok blev topskat et brandvarmt emne, selv om det umiddelbart burde ligge skoleeleverne og deres ungdomsjob temmelig fjernt.

Men som én af ungdomspolitikerne sluttede:

- Skat handler jo ikke bare om nogle voksne, der skal give noget af deres løn. Det handler om at skabe rammerne for et godt samfund, så vi f.eks. kan få nogle bedre folkeskoler.