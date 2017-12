Gayush Harutyunyan besøgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kort før jul. Her var hun med til at overrække UNICEF?s elev-resolution, der opfordrer til bedre trivsel i landets skoler. Pressefoto

Skoleelev mødte statsministeren

- Det var faktisk hyggeligt. Det er altid hyggeligt at møde søde mennesker. Og så var det spændende, især da jeg skulle fortælle om trivsel og vores anbefalinger. For mig er det vigtigste i skolen, at man får lov til at lære uden at undervisningen bliver forstyrret. Og så skal man have venner, man kan snakke med og føle sig tryg ved, fortalte Gayush Harutyunyan efter mødet med statsministeren.