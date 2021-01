Skoledirektør: Det må ikke gå ud over børnene

Børne- og skoledirektør i Ringsted Kommune Gitte Løvgren afviser, at den nye måde at reducere taksterne på i A-huset på Vigersted Skole, kommer til at gå ud over det enkelte barn.

Ifølge børne- og skoledirektøren er der, efter et halvt skoleår med de nye takster, over en million kroner i overskud på A-husets budget sidste år, og der er ikke ansat færre lærere end tidligere på specialskolen for elever med autisme.