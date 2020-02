Mobibben har i forsøgsperioden haft fire gange så mange besøgende som det andet bibliotekstilbud i landområder, Bogbussen. Mobibben går på skift mellem landsbyerne, og det selvbetjente bibliotek er åbent fra 8-22 hverdag. Den mobile container har i forsøgsperioden været forskånet for hærværk og indbrudsforsøg.

Skolebiblioteker kan erstatte Mobibben

Udvidelser af lokale skolebiblioteker kan komme på tale som alternativ til at indkøbe flere mobile biblioteker til landområderne, siger udvalgsformand.

Siden efteråret 2018 har de fire lokalområder, Bringstrup, Nordrup, Vetterslev og Ørslev haft glæde af Mobibben, der er et mobilt og selvbetjent bibliotek, der i løbet af en måned står en uge i hver by.

Derfor er byrådet i Ringsted positive over for at lade tilbuddet fortsætte. Spørgsmålet er i hvilken form. Det skulle Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag tage stilling til, men en afgørelse er sat på standby, siger udvalgsformand, Daniel Nørhave (O).