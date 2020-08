Foto: Per Christensen

Oven på den nye tømrerhal ligger der 250 solcellepaneler. Foto: Per Christensen

Skole udstyres med stort solcelleanlæg

Derfor har den nye tømrerhal fået installeret et solcelleanlæg, der består af 250 paneler, som årligt pumper 71.000 KWh ud i stikkontakterne. Direktør Michael Kaas-Andersen glæder sig over skolens nye solcelleanlæg.

- Det betyder, at vi kan drive vores skole mere bæredygtigt og klimavenligt. Vi er en Unesco verdensmålsskole, og det tilstræber vi hver gang, vi bygger nyt eller laver om, siger Michael Kaas-Andersen og tilføjer:

At tømrerhallen skulle udstyres med solcelleanlæg, var tænkt med fra starten.

- Det var en kort proces, for det var en del af projekteringen til at begynde med, siger Michael Kaas-Andersen om tømrerhallen

Det er ikke bare i forhold til tømrerhallen, at ZBC tænker bæredygtighed. Ifølge direktøren sker det hele vejen rundt og hele tiden.

I øjeblikket arbejder vi med affaldssortring, og det er altså genanvendelse af madaffald og rester fra elektronik- og træuddannelserne, siger Michaell Kaas-Andersen, der nævner, at det også foregår på hvert enkelt fag.

- Vi skal hele tiden holde os for at øje, at vores studerende ender ude i den virkelige verden, der gerne skulle blive mere bæredygtig.