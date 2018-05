Skole får ny leder

"Tau Stig Stokholm har gennem ansættelsesforløbet vist at han har stærke forudsætninger for at lede en kompleks organisation, hvor flere faggrupper samarbejder om at gøre det bedst mulige for eleverne der indimellem er i sårbare livssituationer. Det er en stor opgave, som Tau har fået, men jeg er også sikker på, at han er det helt rigtige valg til at løfte opgaven," siger Jesper Ulrich i en pressemeddelelse.