Skønne skoledage med fokus på æbler

Æblerne, der længe har hængt på frugttræer, og fristet med deres appetitvækkende grønne og røde farver og sødlige duft, er blevet plukket af søde forældre, som donerede dem til eleverne fra Ringsted Lilleskoles 0., 1. og 2. klasse. Men som et gammelt ordsprog lyder, så må der ydes, før der kan nyde.

Derefter var det tid til at få fingrene i æblerne, der blev både lavet den lækreste søde æblemost, krydret æble-gløgg og velsmagende æblegrød.

Der blev også bagt velduftende æbleboller og norske lapper. Det hele blev nydt ekstra meget, da alle havde lagt så store kræfter og omhu i at få det fremstillet.

I løbet af dagene blev der også lært en masse om æblers konsistens, smag, duft, hvordan de behandles og håndteres, og at stødte æbler ikke nødvendigvis behøves at blive smidt ud, men sagtens kan bruges i for eksempel saft og grød.